أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أديب عن التعداد السكاني: «دي مش دولة دي خرابة» (فيديو)

Google+ Print
أديب عن التعداد السكاني: «دي مش دولة دي خرابة» (فيديو) أديب عن التعداد السكاني: «دي مش دولة دي خرابة» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق الإعلامي عمرو أديب، عن زيادة التعداد السكاني في لـ104 مليون مواطن، قائلا: «دي مش أرقام دولة دي أرقام خرابة»، منتقدًا وصول مصر لهذا المستوى المتدني من الحياة وفي هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الأمة.

وقال أديب في برنامجه «كل يوم»، المذاع عبر  شاشة «أون إي»، مساء اليوم الجمعة، «ده أيه ده ومستوى الحياة دي، ونوعية مستوى البشر بمصر»، متسائلاً: «إزاي وصلنا لكدة، أرقام التعداد عاملة زي أرقام الطالب الخايب في التعليم، التعداد مليان كحك أحمر في كل حاجة،  البلد هتمشي كدا أزاي!».

وأضاف: «أحنا منتظرين نكون زي الصين والنمور الأسيوية دي أزاي؟!، إحنا وصلنا كدا أزاي، واتنيلت وخربة أمتى، ومتى بدأت النيلة بمصر»، منتقدًا أنظمة الحكم السابقة: «كل الناس مهتمتش أزاي تعمل عقل، اهتموا إنهم أزاي يغذوا بس».

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة