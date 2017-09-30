أديب عن التعداد السكاني: «دي مش دولة دي خرابة» (فيديو)

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علق الإعلامي عمرو أديب، عن زيادة التعداد السكاني في مصر لـ104 مليون مواطن، قائلا: «دي مش أرقام دولة دي أرقام خرابة»، منتقدًا وصول مصر لهذا المستوى المتدني من الحياة وفي هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الأمة.

وقال أديب في برنامجه «كل يوم»، المذاع عبر شاشة «أون إي»، مساء اليوم الجمعة، «ده أيه ده ومستوى الحياة دي، ونوعية مستوى البشر بمصر»، متسائلاً: «إزاي وصلنا لكدة، أرقام التعداد عاملة زي أرقام الطالب الخايب في التعليم، التعداد مليان كحك أحمر في كل حاجة، البلد هتمشي كدا أزاي!».

وأضاف: «أحنا منتظرين نكون زي الصين والنمور الأسيوية دي أزاي؟!، إحنا وصلنا كدا أزاي، واتنيلت وخربة أمتى، ومتى بدأت النيلة بمصر»، منتقدًا أنظمة الحكم السابقة: «كل الناس مهتمتش أزاي تعمل عقل، اهتموا إنهم أزاي يغذوا الكرش بس».