إنقاذ 43 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر جنوبي تونس

تونس - )أ ش أ(

أنقذت وحدات تابعة للقوات البحرية التونسي 43 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن 4 قوارب على بعد 90 كيلومترا من سواحل ولاية مدنين جنوبي البلاد.

وتم نقل المضبوطين، وجميعهم يحملون الجنسية التونسية وكانوا يتجهون نحو إيطاليا، إلى ميناء جرجيس التابع لولاية مدنين لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.