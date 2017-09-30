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إنقاذ 43 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر جنوبي تونس

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مصراوي Masrawy

إنقاذ 43 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر جنوبي تونس

11:34 م السبت 30 سبتمبر 2017

إنقاذ 43 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر جنوبي تونس

ارشيفية

تونس - )أ ش أ(

أنقذت وحدات تابعة للقوات البحرية التونسي 43 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن 4 قوارب على بعد 90 كيلومترا من سواحل ولاية مدنين جنوبي البلاد.

وتم نقل المضبوطين، وجميعهم يحملون الجنسية التونسية وكانوا يتجهون نحو إيطاليا، إلى ميناء جرجيس التابع لولاية مدنين لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

هذا المحتوى من

Asha

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