إنقاذ 43 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر جنوبي تونس
إنقاذ 43 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر جنوبي تونس
11:34 م السبت 30 سبتمبر 2017
ارشيفية
تونس - )أ ش أ(
أنقذت وحدات تابعة للقوات البحرية التونسي 43 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن 4 قوارب على بعد 90 كيلومترا من سواحل ولاية مدنين جنوبي البلاد.
وتم نقل المضبوطين، وجميعهم يحملون الجنسية التونسية وكانوا يتجهون نحو إيطاليا، إلى ميناء جرجيس التابع لولاية مدنين لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: لجنة الصياغة الموحدة تعقد اجتماعها
-
مفاوضات تونس: الفرقاء الليبيون يواصلون مشاورات تعديل اتفاق الصخيرات
-
رئيس وزراء فرنسا يزور تونس في أكتوبر المقبل
-
النيابة الليبية: المصريون من أكثر الجنسيات انضماما لداعش
إعلان
إعلان