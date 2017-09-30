«المحافظين» يطالب الدولة بالاستعانة بنتائج «التعبئة والإحصاء» لحل المشكلات

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أشاد أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي بحزب المحافظين، بالجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوصول إلي نتائج دقيقة حول التعداد السكاني الحالي، تمثل صورة واقعية للمجتمع المصري، ويمكن الاعتماد عليها لوضع آليات فعالة لمواجهة العديد من المشكلات الحالية.

وقال حنتيش، فى تصريح له اليوم السبت إن بيانات التعداد التي يقدمها الجهاز تساهم فى التعرف على حجم السكان وتوزيعهم جغرافياً ومعدلات النمو السكانى، بالإضافة إلى التعرف على المستوى التعليمى لهم، مع تحديد علاقة مستوي التعليم والدخل بحجم الأسرة، كما يسهم التعداد في التعرف على حجم القوى العاملة والمشتغلين، مع دراسة التوزيع المهنى بالأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة استخدامها كمدخل للتعامل مع الأزمات.

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وأوضح المتحدث الرسمي بحزب المحافظين، أن ما يقدمه الجهاز من بيانات ومعلومات يمثل فرصة عظيمة لبناء قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية حول السكان، تخدم جهود التنمية المستدامة التى تتم فى مختلف القطاعات، وتدعم متخذى القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية.