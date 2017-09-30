أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«المحافظين» يطالب الدولة بالاستعانة بنتائج «التعبئة والإحصاء» لحل المشكلات

Google+ Print
«المحافظين» يطالب الدولة بالاستعانة بنتائج «التعبئة والإحصاء» لحل المشكلات «المحافظين» يطالب الدولة بالاستعانة بنتائج «التعبئة والإحصاء» لحل المشكلات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشاد أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي بحزب المحافظين، بالجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوصول إلي نتائج دقيقة حول التعداد السكاني الحالي، تمثل صورة واقعية للمجتمع المصري، ويمكن الاعتماد عليها لوضع آليات فعالة لمواجهة العديد من المشكلات الحالية.

وقال حنتيش، فى تصريح له اليوم السبت إن بيانات التعداد التي يقدمها الجهاز تساهم فى التعرف على حجم السكان وتوزيعهم جغرافياً ومعدلات النمو السكانى، بالإضافة إلى التعرف على المستوى التعليمى لهم، مع تحديد علاقة مستوي التعليم والدخل بحجم الأسرة، كما يسهم التعداد في التعرف على حجم القوى العاملة والمشتغلين، مع دراسة التوزيع المهنى بالأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة استخدامها كمدخل للتعامل مع الأزمات.

شاهد أيضا

وأوضح المتحدث الرسمي بحزب المحافظين، أن ما يقدمه الجهاز من بيانات ومعلومات يمثل فرصة عظيمة لبناء قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية حول السكان، تخدم جهود التنمية المستدامة التى تتم فى مختلف القطاعات، وتدعم متخذى القرار فى رسم السياسات والخطط المستقبلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»