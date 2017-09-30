محافظ المنيا يفتتح كنيسة بني مزار بعد تجديدها

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افتتح محافظ المنيا عصام البديوى الكنيسة الإنجيلية بمركز بنى مزار، التي تم إعادة إعمارها بعد مرور سنوات على احتراقها تزامنًا مع أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة في عام 2013.

وشهد مراسم الافتتاح القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، وممثلون عن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

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وقال محافظ المنيا، إن الكنيسة تم إنشاؤها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى وافق رئيس الجمهورية على تجديدها ضمن 16 منشأة كنسية بمحافظة المنيا تم تخريبها خلال أحداث الشغب والعنف بالبلاد عام 2013.

والكنيسة الإنجيلية ببنى مزار أنشئت فى عام 1903، لخدمة أبناء الطائفة فى المدينة والقرى المحيطة بها، وألحق بها مدرسة ابتدائية، ظلت تخدم أبناء المدينة حتى أغلقت فى عام 1948 نظرًا لعدم وجود فناء بداخلها يسمح بممارسة الطلاب لكل الأنشطة الرياضية.



وفى عام 1995 أعيد بناء الكنيسة على أرض المدرسة، وهدم المبنى القديم، وفى عام 1997 شهدت الكنيسة أعمال ترميم وإصلاح للمبنى بالكامل، كما تم إنشاء مدرستين تابعتين لها إحداهما للبنين والأخرى للبنات.