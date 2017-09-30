وزير البيئة ينتقد «نفسه» (فيديو)

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انتقد المهندس خالد فهمي، وزير البيئة فترة عمله في حكومة جماعة الإخوان، مؤكدًا أن الحكومة لم تكن تعمل على حل مشاكل المواطنين، موضحًا: «الفترة دية ماكانتش شغل».

وقال الوزير في حوار مع برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، إن لديه 35 عاما يعمل في جهاز البيئة، معقبًا: «هي دي الخبرة الحقيقية».

وأضاف الوزير أن فترة عمله مع الإخوان «لم ينتج فيها أي شيء»، متابعا: «الشغل اللي اتحاسب عليه لما نبقى مع مجموعة جادة وفريق متكامل».

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وفيما يخص أزمة حريق قش الأرز، ذكر وزير البيئة أن الوزارة تسعى لرصد هذه الحرائق وإخمادها، وهناك اتصال بالأقمار الصناعية لتحديد أماكن حريق قش الأرز.

وواصل: «فيه إقبال من المزارعين على استخدام قش الأرز كعلف أو بيعه بسبب غلاء الأسعار.. ومتقدرش تطلب من وزارة البيئة غير أنها تقوم بالوقاية والرصد ونزول الميدان».