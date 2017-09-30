النيابة تنتدب المعمل الجنائي لرفع آثار انفجار الزمالك

كتب - محمود السعيد:

انتقلت نيابة قصر النيل، مساء اليوم السبت، لمعاينة موقع انفجار ماسورة غاز بشقة سكنية في الزمالك.

وانتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي لرفع آثار الحادث والوقوف على أسباب الانفجار وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وقال مصدر بغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إن الانفجار الذي هزَّ منطقة الزمالك ناتج عن انفجار ماسورة غاز بإحدى الشقق السكنية، لافتًا إلى عدم وجود إصابات.

وأوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية دفعت بأربع سيارات إطفاء إلى محل البلاغ، وتم التنسيق مع الشركة القابضة للغاز لإغلاق المحبس العمومي للمنطقة.​