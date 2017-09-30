النيابة تنتدب المعمل الجنائي لرفع آثار انفجار الزمالك
النيابة تنتدب المعمل الجنائي لرفع آثار انفجار الزمالك
10:47 م السبت 30 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمود السعيد:
انتقلت نيابة قصر النيل، مساء اليوم السبت، لمعاينة موقع انفجار ماسورة غاز بشقة سكنية في الزمالك.
وانتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي لرفع آثار الحادث والوقوف على أسباب الانفجار وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
وقال مصدر بغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إن الانفجار الذي هزَّ منطقة الزمالك ناتج عن انفجار ماسورة غاز بإحدى الشقق السكنية، لافتًا إلى عدم وجود إصابات.
وأوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية دفعت بأربع سيارات إطفاء إلى محل البلاغ، وتم التنسيق مع الشركة القابضة للغاز لإغلاق المحبس العمومي للمنطقة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
6 سيارات إطفاء تخمد حريقا في مصنع "شحوم" بالصف
-
بعد حكم الخلع.. مندوب مبيعات يتهم زوجته بالزنا بالجيزة
-
فصل الغاز عن الزمالك.. ومصدر: لا توجد إصابات جراء الانفجار
-
كشف لغز سرقة فيلا طبيب بالتجمع الخامس
إعلان
إعلان