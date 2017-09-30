أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لرفع آثار انفجار الزمالك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لرفع آثار انفجار

10:47 م السبت 30 سبتمبر 2017

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لرفع آثار انفجار الزمالك

ارشيفية

كتب - محمود السعيد:

انتقلت نيابة قصر النيل، مساء اليوم السبت، لمعاينة موقع انفجار ماسورة غاز بشقة سكنية في الزمالك.

وانتدبت النيابة رجال المعمل الجنائي لرفع آثار الحادث والوقوف على أسباب الانفجار وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وقال مصدر بغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إن الانفجار الذي هزَّ منطقة الزمالك ناتج عن انفجار ماسورة غاز بإحدى الشقق السكنية، لافتًا إلى عدم وجود إصابات.

وأوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية دفعت بأربع سيارات إطفاء إلى محل البلاغ، وتم التنسيق مع الشركة القابضة للغاز لإغلاق المحبس العمومي للمنطقة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 6 سيارات إطفاء تخمد حريقا في مصنع "شحوم" بالصف

    أخبار

  • بعد حكم الخلع.. مندوب مبيعات يتهم زوجته بالزنا بالجيزة

    أخبار

  • فصل الغاز عن الزمالك.. ومصدر: لا توجد إصابات جراء الانفجار

    أخبار

  • كشف لغز سرقة فيلا طبيب بالتجمع الخامس

    أخبار

إعلان

bbc81320d4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري