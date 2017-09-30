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أمريكا: لا مؤشر على رغبة كوريا الشمالية في وقف تجاربها النووية

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مصراوي Masrawy

أمريكا: لا مؤشر على رغبة في وقف تجاربها النووية

10:50 م السبت 30 سبتمبر 2017

أمريكا: لا مؤشر على رغبة كوريا الشمالية في وقف تجاربها النووية

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إن قادة كوريا الشمالية لم يظهروا أي علامات على أنهم مستعدون للتباحث حول وقف تجاربهم النووية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في بيان: "مسؤولو كوريا الشمالية لم يظهروا أي مؤشر على أنهم مستعدون أو مهتمون بالتباحث حول نزع السلاح النووي ".

وقال البيان إن الوزارة "لديها العديد من القنوات المفتوحة" يمكن أن تستخدمها في التواصل مع المسؤولين فى نظام كوريا الشمالية.

وجاء هذا الإعلان بعد أن اعترف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للمرة الأولى اليوم السبت بأن الولايات المتحدة على اتصال مباشر بكوريا الشمالية حول تجاربها النووية والصاروخية.

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