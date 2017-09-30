«التحرير» تكشف تشكيل الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

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استقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الأساسي والذي سيخوض مواجهة النجم الساحلي، مساء غدًا الأحد، في ذهاب دور نصف النهائي، بدوري أبطال إفريقيا.

وبعد انتهاء المران الأخير للمارد الأحمر، على ملعب الأولمبي بسوسة، حيث ظهرت ملامح التشكيل التي سيعتمد عليها الجهاز الفني للفريق في المباراة.

البداية تبدأ في غياب حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، بعد أن تغيب عن المران الأخير، وخضع لتدرؤيبات علاجية للتخلص من إصابة الجزع في الرباط الداخلي للركبة، واستقر "البدري" على الدفع بهشام محمد بجانب عمرو السولية في وسط الملعب.

وبعودة سعد سمير، مدافع الفريق والتخلص من إصابته في العضلة الأمامية، استقر "البدري" بالدفع به بجانب رامي ربيعة، عكس الدفع بالثنائي محمد نجيب وربيعة، بمباراة الترجي التونسي.

وسيكون الثلاثي الهجومي المعتاد هو عبد الله السعيد ووليد سليمان وجونيور أجاي، برأس حربة وحيد وليد أزارو.

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وسيكون التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد فتحي.

في خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: وليد سليمان، جونيور أجاي، وليد أزارو.