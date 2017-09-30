وزير البيئة: أنا ممثل جامعي القمامة في الحكومة

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قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن إنشاء الشركة القابضة للقمامة وحده لن يحل أزمة مشكلة جامعي القمامة، لكن يجب خلق شركات متخصصة لعمل صناعة وطنية تقدم الخدمة بدون مقابل، بحسب قوله.

وأضاف وزير البيئة في حوار مع «رأي عام» على قناة «تن»، اليوم السبت، أن الحكومة متضامنة مع جامعي القمامة، وترى أنه من الضروري كفل عملية جمع القمامة بدون مقابل.

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وشدد الوزير على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في العملية، مضيفا: «جامعي القمامة لازم ياخدوا حقهم العادل وفرص عملهم باعتبارهم أهم عنصر أساسي».

وواصل: «قعدت مع جامعي القمامة، وهناك تفاهم كامل وقالوا لي (إحنا وراك)، وأنا قولتلهم أنا ممثلكم في الحكومة»، مضيفأ: «أهلا وسهلا بهم لو أرادوا إنشاء شركات جمع قمامة».