شيكابالا يُسجل.. الرائد يخسر بخماسية أمام أهلي جدة

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خسر فريق الرائد السعودي والمحترف فى صفوفه المصري محمود عبد الرازق «شيكابالا»، أمام أهلي جدة بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر الدوري السعودي.

وشهدت المباراة غزارة تهديفية، حيث نجح اللاعب ليوناردو دا سيلفا من إحراز الهدف الأول لأهلي جدة بعد مرور ثلاثة دقائق فقط من عمر المباراة، قبل أن يحرز زميله عمر السومة الهدف الثاني فى الدقيقة الـ46، واللاعب صالح العمري فى الدقيقة الـ57، وعاد السومه وأحرز الرابع لفريقه والثاني له فى الدقيقة الـ62 من عمر المباراة.

وفي محاولة من زملاء شيكابالا للعودة إلى المباراة، نجح اللاعب صقر عطيف في إحراز هدف الرائد الأول فى الدقيقة الـ70، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف الثاني.

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وعاد حسين المقهوي لاعب أهلي جدة ليحرز الهدف الخامس فى الدقيقة الـ90، ليقضي على أمال الرائد فى العودة إلى اللقاء، قبل أن يحرز شيكابالا الهدف الثالث لفريقه قبل نهاية المباراة بثواني قليلة، ليشهد اللقاء 8 أهداف رائعة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أهلي جدة إلى النقطة الـ10 فى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة نقطة وحيدة فى المركز الأخير.