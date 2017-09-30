أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

شيكابالا يُسجل.. الرائد يخسر بخماسية أمام أهلي جدة

Google+ Print
شيكابالا يُسجل.. الرائد يخسر بخماسية أمام أهلي جدة شيكابالا يُسجل.. الرائد يخسر بخماسية أمام أهلي جدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

خسر فريق الرائد السعودي والمحترف فى صفوفه المصري محمود عبد الرازق «شيكابالا»، أمام أهلي جدة بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر الدوري السعودي.

وشهدت المباراة غزارة تهديفية، حيث نجح اللاعب ليوناردو دا سيلفا من إحراز الهدف الأول لأهلي جدة بعد مرور ثلاثة دقائق فقط من عمر المباراة، قبل أن يحرز زميله عمر السومة الهدف الثاني فى الدقيقة الـ46، واللاعب صالح العمري فى الدقيقة الـ57، وعاد السومه وأحرز الرابع لفريقه والثاني له فى الدقيقة الـ62 من عمر المباراة.

وفي محاولة من زملاء شيكابالا للعودة إلى المباراة، نجح اللاعب صقر عطيف في إحراز هدف الرائد الأول فى الدقيقة الـ70، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف الثاني.

شاهد أيضا

وعاد حسين المقهوي لاعب أهلي جدة ليحرز الهدف الخامس فى الدقيقة الـ90، ليقضي على أمال الرائد فى العودة إلى اللقاء، قبل أن يحرز شيكابالا الهدف الثالث لفريقه قبل نهاية المباراة بثواني قليلة، ليشهد اللقاء 8 أهداف رائعة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أهلي جدة إلى النقطة الـ10 فى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة نقطة وحيدة فى المركز الأخير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»