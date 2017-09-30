بعد معادلة أهدافه «كين vs رونالدو» أرقام مستحيلة على الإنجليزى

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عادل الإنجليزى هاري كين لاعب توتنهام رقم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب مانشيستر يونايتيد السابق، من حيث عدد الأهداف التى سجلها الثنائي بالدورى الإنجليزي.

سجل كين هدفين اليوم مع فريقه أمام هدرسفيلد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السابعة بالدورى الإنجليزى، ليصل لهدفه رقم 84 خلال مسيرته الكروية بالبريميرليج.

وبذلك عادل الإنجليزى هاري كين عدد أهداف البرتغالى كريستيانو رونالدو فى جميع مواسمه بالدورى الإنجليزي، متفوقًأ عليه فى عدد المشاركات، حيث لم يشارك كين سوى فى 123 مباراة فقط نجح فيها بإحراز 84 هدفا، بينما وصل البرتغالى لهذا العدد من الأهداف بعدما لعب 196 مباراة، ما يجعل الغلبة للإنجليز حتى الآن.

ودخل هاري كين مربع الكبار للتعبير عن نفسه بقوة سواء فى منافساته بالدورى الإنجليزى أو بمواجهات فريقه فى دورى أبطال أوروبا، فضلاً عن الفترة الرائعة الذى يعيشها اللاعب مع فريقه.

فى الدورى الإنجليزى نجح فى الوصول إلى هدفه رقم 13 في شهر سبتمبر ليصبح هذا أفضل معدل تهديفي في شهر واحد خلال مسيرته الكروية.

كما نجح كين بعد لقاء هدرسفيلد فى تسجيل الأهدف فى 25 فريقا واجهها فى الدورى الإنجليزي من أصل 26 فريقا، حيث سجل فى جميعها، وفشل فقط في التسجيل ضد كارديف سيتي.

ويلقى «التحرير» الضوء على الظاهرة الجديدة بالدورى الإنجليزى هاري كين وهل سينجح فى تحطيم أرقام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو التى حققها فى الفترة القليلة التى لعبها فى البريميرليج.

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نجح كين فى فى الوصول إلى الرقم الأول من سلسلة أرقام الدون كريستيانو رونالدو بعد أن نجح فى معادله سجله التهديفى فى البريميرليج، ولكن تظل أرقام الدون مخيفة للظاهرة الإنجليزية هاري كين.

فى أول موسم يلعبه رونالدو بالدورى الإنجليزي نجح فى الحصول على لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزي مرتين متتاليتين عن شهر نوفمبر وديسمبر 2006، والتى تعد بمثابة أقوى انطلاقة للاعب شاب حينذاك، وهذا مالم ينجح كبن فى الحصول عليه حتي الآن، مايظل رقمًا صعبًا يواجه كين فى مسيرة المنافسة مع صاروخ ماديرا.

نجح رونالدو فى منح فريقه لقب الدورى الذى غاب عنه لمدة 4 مواسم متتالية بعد نجح فى تسجيل هدف الفوز على مانشيستر سيتى ما أعطى اللقب لليونايتد وقتها، وهذا مالم يحققه كين حتى الآن فهو لم يتوج مع فريقه توتنهام حتى الآن بلقب الدورى الإنجليزي.

نجح كريستيانو رونالدو عندما كان فى عمر هاري كين من تحقيق العديد من الألقاب والمنافسة على غيرها، حيث نجح فى حصد كل من "الدوري - الكأس - الدرع - دوري أبطال أوروبا - كأس العالم للأندية - الحذاء الذهبي - هداف دوري الأبطال - الكرة الذهبية - أفضل لاعب في فيفا - أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي - هداف الدوريات الخمس الكبرى"، وهذا مالم يحصد منه كين حتى الآن سوى الحذاء الذهبي، وعدد الأهداف التى سجلت بالدورى الإنجليزى فقط.

وعلى الرغم من كل هذا الأرقام التى تأتى لصالح الدون وبعده عن الإنجليزى هاري كين فإن الإنجليزي كين يبدأ حقبة جديدة من التألق هذا العام، فقبل أن يعادل رقم الدورن كريستيانو رونالدو التهديقي بالدورى الإنجليزي، نجح كين من تحطيم أرقام كل من رونالدو وميسي وليفاندوسكي، بعد إحراز هاتريك فى دورى أبطال أوروبا ليصل إلى الهاتريك رقم 6 فى عام 2017، متفوقًا على الثلاثي المذكور والذى نجح كل منهما من إحراز 2 هاتريك فقط.

كما وصل كين إلى هدفه رقم 13 في شهر سبتمبر ليصبح هذا أفضل معدل تهديفي في شهر واحد خلال مسيرته الكروية.