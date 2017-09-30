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لميس الحديدي: اقتصاد مصر لا يتحمل الزيادة السكانية (فيديو)

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لميس الحديدي: اقتصاد مصر لا يتحمل الزيادة السكانية (فيديو) لميس الحديدي: اقتصاد مصر لا يتحمل الزيادة السكانية (فيديو)

التحرير

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن وصول التعداد السكاني لمصر لعام 2017 إلى 104 مليون نسمة، يدق ناقوس الخطر، ويؤكد أن النمو السكاني المتسارع يلتهم أي معدل تنمية للاقتصاد.

وأضافت خلال برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أنه من العار على ، أن تكون نسب الأمية 25.8% من المصريين، لافتةً إلى أن هذا الرقم يضعف نهضة الدولة.

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وأكدت الحديدي أن الاقتصاد المصري نامي لا يستطيع تحمل تلك الأرقام، مطالبةً الدولة بوضع سياسة سكانية واضحة بها قواعد وقوانين لتقنين الأمور.

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التحرير

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