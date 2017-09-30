التعليم العالي تعلن انتهاء تنسيق الجامعات.. ونتيجة الفرص الاستثنائية غدًا

كتب - محمد قاسم:

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأحد، نتائج آخر الفرص الاستثنائية للتحويل الإلكتروني لتقليل الاغتراب، لطلاب شهادات الثانوية العامة والمعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية .

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن نسبة المقبول تحويلهم إلكترونيا بلغت 95% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للتحويل الإلكتروني لتقليل الاغتراب البالغ 7865 طالبا للجامعات والمعاهد.

وأعلنت الوزارة اختتام أعمال التنسيق لعام 2017، مهنئة الطلاب الذين تم قبولهم في كافة الجامعات والمعاهد.