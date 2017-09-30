وزيرة التخطيط: نحتاج إلى 3 أضعاف معدلات التنمية لنشعر بها

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر تحتاج إلى ثلاثة أضعاف معدلات التنمية، ليشعر الناس بالتنمية الحقيقية أمام الزيادة السكانية الكبيرة، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم بحضور الرئيس السيسي.

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وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن مصر بحاجة إلى التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، كما أن العادات الموروثة بـ"أن الطفل بيولد برزقه" يجب التنبيه بمخاطر تلك الأمور، مشيرة إلى أن أعداد التعداد السكاني التي أعلن عنها "الإحصاء" اليوم أصابتها بنوع من الإزعاج، خاصة أرقام الوحدات السكنية المغلقة، وأرقام الأرامل من الفتيات عند عمر 12 عامًا، والتي تبلغ نسبتهم 6%.