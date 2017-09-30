مسؤول كردي ينفي أن تكون تركيا جمدت إيرادات نفط إقليم كردستان

أربيل (العراق) -(د ب أ)

نفى سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان آمانج رحيم اليوم السبت، أن تكون تركيا قد جمدت 15 مليار دولار من إيرادات النفط لإقليم كردستان في تركيا.

وقال رحيم خلال جلسة لبرلمان كردستان اليوم إنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تجميد أنقرة أرصدة الإقليم لديها والبالغة 15 مليار دولار، مشيراً إلى أن برلمان كردستان سيصدر في وقت لاحق بيانا ضد قرارات مجلس النواب الاتحادي".

وكانت صحيفة مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أكدت اليوم، أن أنقرة جمدت إيرادات نفط إقليم كردستان، لافتةً إلى أن أنقرة تقوم بمعاقبة إقليم كردستان خطوة بخطوة على خلفية إجراء الاستفتاء يوم الاثنين الماضي.

وأشار إلى أن "حكومة الإقليم تحاول عبر القنصليات العاملة في كردستان، الضغط على بغداد، لافتاً إلى أن القنصليات العاملة في كردستان تواصل مهامها الاعتيادية ولم تغادر أية قنصلية إقليم كردستان".