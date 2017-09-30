مصادر: "تشريع مجلس الدولة" اقترب من إنهاء مراجعة تعديلات الإجراءات الجنائية

كتب - محمود الشوربجي:

يواصل قسم التشريع في مجلس الدولة مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في صورته الأخيرة، بغرض وضع الملاحظات القانونية عليه تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره.

وأكدت مصادر قضائية، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللجنة المُشكلة من مستشاري قسم التشريع والمكلفة بمراجعة القانون انتهت من غالبية مواد القانون وإقرار تعديلاتها.

وتوقعت المصادر الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الأسبوع الجاري، خاصة وأن قسم التشريع في مراحله النهائية لمراجعة بعض مواد القانون، وعقب ذلك سيتم عرض الملاحظات على رئيس المجلس، تمهيدًا لإرسال القانون في صورته النهاية إلى مجلس الوزراء.

لفتت أيضًا إلى أن رئيس المجلس طلب إعادة النظر مرة أخرى في التعديلات ومواد القانون قبل إرسالها، لما له من أهمية بالغة، معتبرة أن الهدف منه هو تحقيق مبدأ العدالة الناجزة وتحقيق طفرة تشريعية في تسهيل إجراءات التقاضي.​