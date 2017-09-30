البيئة: منحة بـ 31 مليون دولار لحماية أراضي الدلتا المهددة بالغرق

كتبت – مادي غيث:

قالت وزارة البيئة، إنها نجحت في الحصول على موافقة صندوق "المناخ الأخضر" لتنفيذ مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي والدلتا.

وأسفرت جهود وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي الري والخارجية وممثلي الوزارات المعنية، في اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر على موافقة مجلس إدارة الصندوق في اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر الذي تستضيفه مصر حالياً، على مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل، المزمع تنفيذه من خلال وزارة الموارد المائية والري مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسط منافسة شرسة بين مصر والدول الأخرى التي تقدمت بمشروعاتها للحصول على منحة صندوق المناخ الأخضر.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن قيمة المنحة المقدمة لصالح المشروع تبلغ ٣١.٤ مليون دولار، ويهدف المشروع إلى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية، وسوف تساهم وزارة الموارد المائية والري في تكلفة الإنشاءات بمبلغ 140 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية بالإضافة لنظام رصد وطني متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على امتداد ساحل البحر المتوسط.

وتعتبر هذه المنحة هي الأولى من نوعها، حيث أنها تعد أول منحة كبرى تحصل عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى مشروعين للطاقة سبق الحصول عليهما لصالح وزارة الكهرباء كمنحة تمويلية تقدر ب ٣٦٥ مليون دولار، وبذلك تكون مصر قد حصلت على 20% من إجمالي ما تم تخصيصه من صندوق المناخ الأخضر للدول النامية، في شكل منح وقروض، بالإضافة إلى ٣ ملايين دولار من المقرر الحصول عليهم لإعداد الخطة الوطنية للتكيف، علماً بأن إجمالي المنصرف من صندوق المناخ الأخضر حتى الآن هو ٢.٢ مليار دولار على ٥٣ مشروعا لجميع الدول.