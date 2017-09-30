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راشد: زيارة بابا الفاتيكان «إنجاز كبير».. والسائح الفرنسي عائد بقوة

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راشد: زيارة بابا الفاتيكان «إنجاز كبير».. والسائح الفرنسي عائد بقوة راشد: زيارة بابا الفاتيكان «إنجاز كبير».. والسائح الفرنسي عائد بقوة

التحرير

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قال يحيى راشد، وزير السياحة، إن زيارة بابا الفاتيكان الأربعاء المقبل، ستكون إنجازا كبيرًا للسياحة المصرية وجهود القيادة السياسية، موضحاً أن بابا الفاتيكان سيعتمد أيقونة الحج إلى ، ورحلة العائلة المقدسة لمصر، والتى توضح أهمية الموقع المصرى ودوره فى عجلة السياحة.

وأشار وزير السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، إلى أن الاتفاق مع "سي أن أن" العالمية بدأ تفعيله منذ عام، مشيرًا إلى أن الشركة التسويقية بذلت جهد كبير من أجل إقناع الشبكة العالمية للدخول في برنامج الترويج للسياحة المصرية، وأن الاتفاق مع "سي أن أن" هو جزء من ثلاثة أجزاء للبرنامج سيتم تنفيذها.

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ولفت إلى أن هناك برنامج خاص بمدينة شرم الشيخ لدعمها، مؤكدًا أن السائح الفرنسى سيعود بقوة الفترة المقبلة، لأن السوق الفرنسى مغرم بالآثار المصرية في الأقصر وأسوان فضلًا عن مدينتى الغردقة وشرم الشيخ، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير خطوط الطيران لتجلب السائحين الفرنسيين.

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التحرير

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