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معتز الدمرداش يعلن رحيله عن «المحور» (فيديو)

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معتز الدمرداش يعلن رحيله عن «المحور» (فيديو) معتز الدمرداش يعلن رحيله عن «المحور» (فيديو)

التحرير

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أعلن الإعلامي معتز الدمرداش، اليوم السبت، رحيله عن برنامج «90 دقيقة»، موجهاً الشكر لفريق إعداد برنامجه وعلى رأسهم الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي.

وقال الدمرداش، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية «المحور»: «اليوم آخر حلقة من حلقات 90 دقيقة المحبب لقلبي على شاشة المحور التي شرفت بالعمل فيها منذ عام 2006، قبل أن ينتهي هذا التعاقد اليوم..أترك هذا البرنامج المحترم والشاشة الجميلة والمفضلة لدي ولدى ملايين المشاهدين».

وأجاب الدمرداش على التساؤلات التي طرحها جمهوره حول سبب رحيله قائلاً: «رحيلي لا يؤثر على حالة الود والاحترام والمحبة المتبادلة بين إدارة ومالك القناة.. وهذا ما سيكشفه رجل الأعمال حسن راتب خلال حواري معه اليوم».

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وأكد الإعلامي معتز الدمرداش، أن العمل الإعلامي لا يتوقف على أحد لأنه عمل جماعي وعمل فريق في وجود إدارة مهنية وواعية وسيظل ناجحاً بغض النظر عن وجود معتز أو غيره.

ووجه الدمرداش الشكر لفريق إعداد البرنامج وعلى رأسهم، الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، قائلاً إنه :«صحفي من الطراز الرفيع من الرجولة في معناها الحقيقي.. سامي عبدالراضي وهذه القناة برئاسة حسن راتب وقفوا معي أثناء وفاة والدتي الفنانة الراحلة كريمة مختار.. لن أنسى ما قدموه من جدعنه وشهامة وكان نعمى النصير والأخ، وأثبتوا أن الإعلام المصري بخير»، مضيفاً: «لست سعيداً برحيلي عن البرنامج ولكني سعيد بالود الذي وجدته في هذا المكان وأتمنى لهم كل توفيق ونجاح».

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التحرير

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