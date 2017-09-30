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الحسيني عن التعداد السكاني: الحل في العمل والوعي (فيديو)

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الحسيني عن التعداد السكاني: الحل في العمل والوعي (فيديو) الحسيني عن التعداد السكاني: الحل في العمل والوعي (فيديو)

التحرير

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علق الإعلام يوسف الحسيني على نتائج التعداد السكاني على مستوى الجمهورية لعام 2017، والتي أكدت أن مجموع المصريين الذين شملهم التعداد السكانى 104 ملايين شخص داخل وخارج الجمهورية، قائلًا: «حل البلد هو العمل والوعي».

 وأضاف الحسيني، خلال برنامج «بتوقيت القاهرة» المذاع على قناة «أون لايف»: «متوسط إنتاجية المصري تبلغ 26 دقيقة في اليوم تقريبًا ومعدل النمو 5%، فلو وصل متوسط الإنتاجية إلى 5 ساعات يومية سيتضاعف معدل النمو، وساعاتها مش هنحتناج بترول أو غاز».

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وتابع الحسيني: «لازم يكون عندنا وعي إنه مش لازم نخلف 3 و4 أطفال، كفاية طفل أو طفلين بالكتير».
 

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التحرير

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