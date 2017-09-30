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الصحة عن الأدوية الناقصة: تعالج أمراض ليست خطيرة.. ولها بدائل (فيديو)

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الصحة عن الأدوية الناقصة: تعالج أمراض ليست خطيرة.. ولها بدائل (فيديو) الصحة عن الأدوية الناقصة: تعالج أمراض ليست خطيرة.. ولها بدائل (فيديو)

التحرير

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قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ما يتردد عن وجود أكثر من ألف دواء ناقص بالسوق المصري «غير صحيح وأحاديث كاذبة».

وقال مجاهد في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، اليوم السبت، إن 17 صنفا فقط غير متواجدين بالسوق، و«كلها أصناف أدوية لأمراض غير حيوية ولها بدائل».

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وأضاف: «ما يقوله البعض عن وجود 1000 و1400 نواقص أدوية، ليس حقيقي ويحدث بلبلة»، مخاطبًا المُشككين في كلامه، بقوله: «الخط الساخن موجود، وأي مواطن يتصل يسأل على الدواء ولو مش لاقيه بنوجهه لأقرب مكان أو البديل».

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التحرير

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