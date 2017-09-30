«مواطنون ضد الغلاء»: سنحارب زيادة أسعار كروت الشحن بإلغاء «الكول تون» (فيديو)

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دعا محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، المصريين لاستخدام التليفون المحمول في أضيق الحدود، لإنجاح حملة مقاطعة شركات المحمول.



وقال العسقلاني في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، على قناة «تن»: «سنحارب شركات المحمول بإلغاء الكول تون، فذلك سيسبب خسارة كبيرة لها».



وأضاف: «عايز أقول لازم نستخدم المحمول في أضيق الحدود، واللي عايز يحب يحب على الأرضي على الأقل دي فلوس هتدخل البلد».

وشدد العسقلاني على ضرورة قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره لحماية المواطنين، وهناك قرار مفاجأة سنواجه به شركات المحمول الكبرى بإلغاء الخطوط القديمة واستبدالها بخطوط من الشركة الوطنية المصرية.