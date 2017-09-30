الحكومة تواصل رفع الأسعار .. والبرلمان في «غيبوبة»

التحرير

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اتخذت الحكومة عدة قرارات هامة خلال الفترة الماضية بزيادة في أسعار السلع والخدمات التي تخص احتياجات المواطنين، ففى نهاية كل شهر يتجرعون آلام زيادة ارتفاع الأسعار سواء بفواتير الكهرباء أو الغاز أو المواصلات أو السلع الأساسية للمعيشة، مما أثار غضب كثيرين منهم، خاصة أن الحكومة اتخذت تلك القرارات دون علم مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الذى يُعد الممثل الشرعي للشعب والمنوط به الدفاع عن مصالحه.

وأكد عدد من نواب البرلمان أن الحكومة تتعامل كما لم يكن هناك برلمان، ومن المفترض العودة إليه قبل اتخاذ أي قرارات تخص المواطنين، ورصدت «التحرير» أهم قرارات الحكومة في زيادة بعض أسعار الخدمات:

«الوزير السبب فى الأزمة»

في 12 يناير 2017، أعلن وزير الصحة، أحمد عماد، رفع أسعار ربع أصناف الأدوية المتداولة في مصر، بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، بعذر ارتفاع كلفة إنتاج واستيراد الدواء، موكدًا أن عدد أصناف الأدوية المتداولة في مصر يبلغ 12024 صنفا، وأصناف الأدوية التي تمت زيادتها لا تزيد على 3000 آلاف.

وأضاف عماد، أن أسعار الأدوية المصنعة محليا المشمولة بالزيادة سترتفع بنسب تتراوح بين 30% و50%، موضحا أن الأدوية التي يبلغ سعرها 50 جنيها (قرابة 2.5 دولار) أو أقل ستزيد بنسبة 50%، مضيفا أن تلك التي يزيد سعرها عن 50 جنيها ولا يتجاوز 100 جنيه (5 دولارات) سيزيد سعرها بنسبة 40%، أما بالنسبة للأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه فسيرتفع سعرها بنسبة 30%.

وأكد وزير الصحة، أن سعر الأدوية الجديدة، المستوردة من الخارج، إذا كان يقل عن 50 جنيها فسيزيد بنسبة 50% وإذا كان أكثر من 50 جنيها فسيزيد بنسبة 40%.

وفي المقابل قال طالب النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، بإقالة وزير الصحة فورا، قائلا: «ما قام به وزير الصحة فى إدارة أزمة الدواء ما أدى إلى زيادة سعره بهذا الشكل يدل على سوء إدارة وعدم وجود رؤية حقيقية لأركان المشكلة، مما دفع أصحاب شركات الأدوية، للتلاعب بالوزير للوصول إلى ما اتفقوا عليه بينهم».

«لن تُشكل عبئا على المواطن»

في 24 مارس 2017 بدأ تطبيق زيادة بنسبة 100% على أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة، بعد إعلان الحكومة للزيادة التي بررتها بارتفاع تكلفة التشغيل، وقررت وزارة النقل، زيادة تعريفة ركوب المترو بمقدار جنيه واحد، لتصبح التعريفة الموحدة جنيهين بعدما كانت جنيها واحدا.

وفي المقابل، أعلن النائب حامد جهجة، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، موافقته على رفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين، قائلًا: «قرار محترم التوك توك بياخد 5 جنيهات».

وأشار جهجة إلى أنه مع الزيادة ما دام الهدف منها تطوير المرفق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والحد من الخسائر التى شهدتها الهيئة فى الفترة الأخيرة، والتى وصلت لملايين الجنيهات، ما قد يؤثر على المرفق بشكل عام ويؤدى إلى وقف الخدمة نهائيًا.

وأضاف، أن رفع قيمة التذكرة من جنيه إلى سعرها الحالى لتصبح جنيهين، لن يشكل عبئا على المواطن فى ظل ارتفاع أسعار المواصلات العامة بشكل كبير.

«الأغلبية البرلمانية تتحمل المسئولية»

في 29 يونيو الماضي أعلنت الحكومة رفع أسعار المحروقات، وأقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ليرتفع سعر «بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه لكل لتر ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 55.3 %، وسعر بنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات لكل لتر، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 42.9 %.

كما رُفع سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 55.3 %، ورُفع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى الضعف من 15 جنيهاً إلى 30 جنيهاً للأسطوانة.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث أعلنت وزارة البترول المصرية في الرابع من نوفمبر رفع سعر بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر من 1.60 جنيه وسعر بنزين 92 إلى 3.50 جنيه للتر من 2.60 جنيه.

وفي المقابل أعلنت لجنة الطاقة بمجلس النواب أن قرار زيادة أسعار الوقود تم دون علم البرلمان، وقال النائب سيد حجازى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تحريك أسعار الوقود تمت دون علم البرلمان وفى إطار من العشوائية التي تؤثر على الشعب، وليس كما يردد البعض أنها في إطار من الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الحكومة وعدت لجنة الطاقة أن الأمر لن يخرج عن إعادة هيكلة للأسعار وليس زيادتها، حيث وصل الأمر لحديث رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بأنه لا زيادة في الأسعار في شهر يوليو، إلا أننا تفاجأنا بهذه القرارات.

وبشأن رد الحكومة على زيادة الأسعار بأنه متفق بشأنه مع مجلس النواب في إطار برنامج الحكومة الذي وافق عليه الأعضاء، قال حجازى: «أنا لم أوافق على ذلك والأغلبية تتحمل مسئولية هذه القرارات التي تؤثر بالسلب على المصريين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نعيش فيها».

«الحكومة ضربت بمطالبنا عرض الحائط»

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في 6 يوليو 2017 أعلنت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء على مواطنيها، بنسب تراوحت بين 15 و42% بالنسبة للاستهلاك المنزلي، كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري، بنسبة ترواحت بين 29 و46 %، وقال وزير الكهرباء محمد شاكر، إن الزيادات تشمل جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء، وذلك في إطار خطة حكومية لرفع الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول عام 2021.

وفي المقابل أكد أعضاء بمجلس النواب، أن قرار زيادة اسعار الكهرباء لم يكن مفاجأة، وكان جميع النواب على علم به، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أنهم طالبوا بإعفاء الشرائح الثلاثة الأولى من الزيادات إلا أن الحكومة ضربت بمطالبهم عرض الحائط.

وقال وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النوب، النائب محمد رشوان، إن الشعب يعرف خطة الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا خلال الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تناقش مع مجلس النواب نسب الزيادات التى حددتها على الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

وأضاف رشوان أنهم طالبوا الحكومة بضرورة إعفاء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادات، لكنها لم تنفذ ذلك، مؤكدا أنهم سيحاولون منع الزيادات المقررة العام المقبل، عن الشرائح الثلاثة الأولى، لحماية محدودى الدخل.

«الحكومة تستغل عطلة البرلمان»

في 2 أغسطس 2017 رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي، وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية بأنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبا) وإلى 165 قرشا من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 مترا).

وتصبح الرسوم 200 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا.

وفي المقابل، أعلن النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، بشأن الزيادة الجديدة فى أسعار المياه.

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية أن الحكومة تستغل عطلة مجلس النواب للإعلان عن زيادات أخرى فى المرافق الأساسية فى حياة المواطن، مؤكدا أن البرلمان لن يقبل تحريك أسعار الكهرباء والوقود والمياه.

وأشار فهمى إلى أن الحكومة بدلا من أن تجد حلولا ترفع فيها الأعباء المعيشية عن المواطن اتجهت لتحريك أسعار المياه والكهرباء والوقود.

«قرارات غير مدروسة»

في 4 أغسطس 2017، قررت محافظة القاهرة، رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، بواقع نصف جنيه على كل تذكرة، لتصبح جنيهين ونصف لـ«الأتوبيس الأزرق» بدلا من جنيهين، وجنيه ونصف لـ«الأتوبيس الأحمر» بدلا من جنيه.

وفى المقابل، انتقد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، مؤكدًا أن القرار «غير مدروس في الوقت الحالي».

وطالب طعيمة، لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بتوضيح أسباب تلك الزيادة دون الإعلان عنها مسبقا، مؤكدًا أن النقل العام يتبع محافظة القاهرة ومن ثم تؤول مسؤولية مناقشة القرار إلى لجنة الإدارة المحلية.

«هل ترون نواب البرلمان طيشة؟»

في 29 سبتمبر2017، قررت الحكومة رفع أسعار اتصالات الهواتف المحمولة بنسبة 36 في المئة، وذلك بعد أيام من تشغيل شبكة خدمات محمول جديدة تابعة للحكومة، حيث جاء القرار في خضم توقعات بانخفاض تكلفة الخدمات، مع دخول شبكة الهاتف المحمول التابعة للشركة المصرية للاتصالات التابعة للحكومة.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أن الكارت فئة مئة جنيه أصبح 70 جنيها، الذي كان يباع بـ 110 جنيهات، موضحا أن الفئات الأخرى من كروت الشحن نفس الزيادة كل حسب قيمته.

وفي المقابل قال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، إن رئيس إحدى شركات المحمول أكد له تكبده خسائر منذ عام، موضحا أن اللقاء مع شركات المحمول كان بناء ولا خلاف معهم في الحوار.

وأضاف بدوي أن لجنة الاتصالات ستعقد جلسة استماع بحضور رئيس جهاز تنظيم الاتصالات وممثلي شركات المحمول والجهات المسئولة عن تنفيذ القرار الأخير الخاص بزيادة أسعار كروت الشحن.

ووجه وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب سؤالا لجهاز تنظيم الاتصالات :«هل ترون نواب البرلمان طيشة؟»، مضيفا أنه كان يجب دراسة آلية هذا القرار أولا، خاصة أنهم اللجنة المختصة بالاتصالات، والتجار تحتكر السوق وتبيع الكروت بالزيادة من أجل السيطرة على الأسواق.