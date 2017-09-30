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قنصل أمريكا في الإسكندرية: أكلت الفلفل المصري.. وبحب صوت شيرين

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قنصل أمريكا في الإسكندرية: أكلت الفلفل المصري.. وبحب صوت شيرين قنصل أمريكا في الإسكندرية: أكلت الفلفل المصري.. وبحب صوت شيرين

التحرير

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قالت نانسي كوربت، قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية في الإسكندرية، إنها زارت مدينة الإسكندرية قبل توليها رسميًا منصب قنصل بلادها، وهي من المدن المفضلة لديها، قائلة: "اللي يشرب من ميه نيل ﻻزم يرجعلها".

وأضافت خلال كلمتها بحفل استقبالها وتعريفها بالمجتمع السكندري اليوم السبت، أنها تولت قبل ذلك منصب قنصل عامًا للوﻻيات المتحدة في مدينة همبرج بألمانيا التي تحتوى على ميناء مميز، وتولت منصبها الجديد بمحافظة الإسكندرية التي تعتبر ثاني أهم  المدن المصرية وبها ميناء الإسكندرية البحري، موضحة أنها منذ مجيئها تعرفت على ثقافات عديدة وتناولت الفلفل والبلح، ومطربتها المفضلة .

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وأكدت أن هناك تبادل ثقافى ورقات مشتركة قوية فى العديد من المجالات بين مصر والولايات المتحدة الإمريكية، منها في برامج تعليمية وتدريبية وريادة اﻻعمال وبرامج دعم المرأة وورش عمل مختلفة وتعليم اللغة الإنجليزية للطلاب لتعزيز أكبر فرص ممكنة لديهم لتوفير فرص عمل.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من صورة للتعاون في مجال التعليم منها "مدرسة برج العرب الخاصة لدراسة العلوم والتكنولوجيا"، وهناك أقسام الخدمات الزراعية لخدمة المصريين في الحصول على منتجات عالية الجودة.

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التحرير

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