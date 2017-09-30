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الصدأ يأكل حديد خرسانة كوبري قها.. ومسؤول: «شكّلنا لجنة لمعاينته» (صور)

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رصدت عدسة «التحرير» ظهور شروخ وثقوب في الكمرات الخرسانية في كوبري قها القديم بطريق " - الإسكندرية" الزراعي.

وقال المهندس إبراهيم نصار، رئيس مجلس إدارة شباب قها، إن كوبرى قها القديم على الطريق الزراعى السريع به تشققات عرضية وطولية بالكمرات الخرسانية، الأمر الذى ينذر بكارثة حقيقة، لافتا إلى أن الكوبرى يشهد اختناقات وازدحاما مروريا بصورة دائمة.

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وأشار محمد سالم موظف بالإدارة التعليمية بقها، إلى أن الباروما والصدأ بدأ يأكل حديد الكوبري بسبب تعرية حديد الثقوب.

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من جانبه، أكد المهندس على الصفتى، مدير الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات الكبارى بالهيئة العامة للطرق، أنه سيرسل لجنة معاينة لفحص الكوبرى وإعداد تقرير مفصل عن حالته، تمهيدًا لإصلاحه بمعرفة الهيئة أو الاستعانة باستشاريين إذا لزم الأمر.

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