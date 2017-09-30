الاشتباه في إصابة 3 مواطنين بحمى الضنك في أسوان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اشتبه أطباء مستشفى أسوان في إصابة 3 مواطنين بحمى الضنك بعد عودتهم من محافظة البحر الأحمر.

وفي سياق متصل كشف الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، الاستعدادات الجارية لرصد ومكافحة مرض حمى الضنك.

وقال وكيل الوزارة في بيان له اليوم السبت، إن مديرية الصحة تفحص العائدين من البحر الأحمر بالحافلات القادمة من هناك، فضلًا عن متابعة الحالة الصحية لكل القادمين من خارج المحافظة.

شاهد أيضا

وأضاف حنفي أنه تم رش جميع المواقف والسيارات القادمة من البحر الأحمر بمبيدات البعوض، مشيرا إلى تنشيط فرق الترصد الحشرى بكل المحافظة وزيادة الترصد بجميع المستشفيات.

انتشرت حمى الضنك خلال الأيام القليلة الماضية فى مدن البحر الأحمر خاصة مدينة القصير، ووصلت أيضا إلى محافظة قنا، حيث عانى مسن منها ونقل إلى المستشفى على إثرها.

وتشمل الأعراض التى تبدأ عادة من أربعة إلى ستة أيام بعد العدوى وتستمر لمدة تصل إلى 10 أيام ارتفاع فى درجة الحرارة والصداع الشديد وألم خلف العينين وآلام المفاصل والعضلات الشديدة وإعياء وغثيان وقيء والطفح الجلدى الذى يظهر بعد يومين إلى خمسة أيام من ظهور الحمى ونزيف معتدل مثل نزيف الأنف واللثة أو كدمات سهلة.