ارتدى "تريننج" وقطع تذكرة زيارة.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفيات الجامعية –(صور)
ارتدى "تريننج" وقطع تذكرة زيارة.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفيات الجامعية –(صور)
09:46 م السبت 30 سبتمبر 2017
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كتب - محمود مصطفى:
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، المستشفيات الجامعية الثلاثة "الزهراء، وسيد جلال، والحسين الجامعي"، حيث قاد سيارته الخاصة بنفسه مرتديا " تريننج".
وتجول رئيس الجامعة في جميع أقسام المستشفى بعدما قطع تذكرة زيارة، وتحدث مع العديد من المرضى وذويهم للاطلاع على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشددا على معاقبة من يقصر في عمله وإحالته إلى التحقيق بشكل عاجل.
ومن المقرر أن يقوم رئيس الجامعة صباح الأحد بجولة تفقدية لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بـ 10 كليات بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
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