"السومرية نيوز": سيارة مفخخة تستهدف موكب قائد بالجيش العراقي بالأنبار

بغداد - (أ ش أ)

أفادت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة استهدفت موكب قائد "لواء 29" في الجيش العراقي وسط مدينة "هيت" غربي محافظة الأنبار، لتسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان قوات الاستخبارات العراقية، "خلية الصقور الاستخبارية" التابعة لوزارة الداخلية، عن مقتل 43 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي وإصابة آخرين بينهم عرب وأجانب، بضربات جوية استهدفت اجتماعا لقيادات التنظيم في القائم وأهدافا أخرى غربي محافظة الأنبار.