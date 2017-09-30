شراكة بين السياحة و"سي إن إن" للتعريف بالمناطق السياحية بمصر

كتب – مصطفى المنشاوي:

أطلقت هيئة تنشيط السياحة، حملة دعائية بالشراكة مع شبكة "سي أن أن"؛ لتعريف السائحين بمصر ومقاصدها السياحية المختلفة وحث السائحين من مختلف دول العالم لزيارتها.

ويتضمن الجانب الإعلاني من الحملة بيانات ومعلومات تم صياغتها في محتوى إبداعي لتصل إلى الجمهور المستهدف وقد تم تصميمها بشكل أساسى للوصول إلى الشباب وكذلك العائلات ليتعرفوا على الأنماط السياحية الترفيهية والقافية وغيرها من الأنماط التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، حسب بيان اليوم السبت.

الشراكة بدأت من خلال رعاية هيئة تنشيط السياحة لتقرير الأحوال الجوية الذي يبث من خلال شبكة سي أن أن الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كل يوم، ويتضمن البث شعار الحملة الترويجي وصور متنوعة عن المقصد السياحى المصرى، فضلا على أن الدعاية تمتد إلى المواقع الإلكترونية التابعة للقناة، حيث تعتبر هيئة تنشيط السياحة المعلن الحصرى على الصفحة الرقمية لحالة الطقس خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يقوم فريق من المسئولين في شركة الدعاية والإعلان التابعة لشبكة السي أن أن بزيارة إلى مصر قريبا لإنتاج إعلان آخر للترويج للمناطق السياحية في مصر وذلك لعرضه على القناة، وآخر لبثه على المواقع التابعة لها نهاية العام الحالي، وذلك للترويج للمقصد السياحي المصري لجمهور السي أن أن الذي يبحث عن رحلات عائلية.

وقال وزير السياحة يحيى راشد، إن "الشراكة مع سي أن أن تعتبر خطوة وثيقة في مسيرتنا نحو التوجه بقوة للأسواق الخارجية من خلال مؤسسات إعلامية ذات سمعة طيبة مثل السي أن أن، وهذه الشراكة تساعدنا في إنجاز جزء من إستراتجية الترويج الدولية من خلال نافذة قوية للجمهور المستهدف".

ومن جانبه قال راني رعد رئيس قسم الدعاية والإعلان بشبكة سي أن أن العالمية "إن هيئة تنشيط السياحة كانت شريكا موثوقا به لسنوات عديدة".

وأشار إلى أن توقيت حملة الهيئة على شبكة السي أن أن بمحتواها المتميز، يأتي في الوقت الذي تفتح فيه مصر ذراعيها للعالم أجمع كواجهة سياحية فريدة وتقدم منتجا متعددا ومختلفا وغاية في الجاذبية، مؤكدا على أن اختيار الهيئة للإعلان عن مصر من خلال تقارير الأحوال الجوية جاء موفقا للغاية، حيث إن هذا التقرير يبث في أوقات الذروة على القناة، كما يهتم به جدا متصفحي المواقع الإلكترونية الذين يبحثون عن أماكن للسفر إليها.