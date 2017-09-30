"حميات أسوان" تحتجز 3 حالات اشتباه إصابة بحمى الضنك

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل مستشفى حميات أسوان، مساء اليوم السبت، 3 أشخاص مشتبه في إصاباتهم بحمى الضنك.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحالات الثلاث قادمة من البحر الأحمر، وتم حجزها بالمستشفى، وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل لتحليلها والتأكد من إصاباتهم.

وأوضح أنه تم تنشيط الرصد لجميع القادمين من البحر الأحمر مع متابعة الحافلات القادمة ومتابعة الحالة الصحية لكل القادمين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم رش جميع المواقف والسيارات القادمة من البحر الأحمر بمبيدات البعوض، كما نُشطت فرق الترصد الحشري بكل المحافظة.​