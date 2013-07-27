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توكل كرمان تعلن توجهها إلى "رابعة العدوية" للاعتصام مع أنصار الرئيس المعزول

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توكل كرمان تعلن توجهها إلى "رابعة العدوية" للاعتصام مع أنصار الرئيس المعزول توكل كرمان تعلن توجهها إلى "رابعة العدوية" للاعتصام مع أنصار الرئيس المعزول

كتب : محمد أبوضيف منذ 31 دقيقة

أعلنت الناشطة الإخوانية اليمنية، توكل كرمان، التوجه إلى ميدان رابعة العدوية، لمشاركة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الاعتصام حتى عودته لرئاسة البلاد.

وكتبت كرمان، على صفحتها الشخصية على "فيس بوك"، "في طريقي إلى رابعة العدوية، لا أستطيع إلا أن أكون مع الأحرار".

وأكدت كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل في السلام، أن المتظاهرين السلميين في يتعرضوا إلى مجازر ضد الانسانية من قبل الفريق أول عبد الفتاح ، وأجهزة الأمن، وحملت الجيش المصري مسؤولية حمايتهم.

ووجهت كرمان التحية للشهداء ولعشرات الجرحى السلميين، الذين ذهبوا ضحايا للعنف والإرهاب الرسمي في مصر - على حد وصفها، يوم الجمعة وليلة السبت

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