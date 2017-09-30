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الداخلية العراقية: مقتل 43 عنصرا من داعش بقصف جوي في القائم والأنبار

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مصراوي Masrawy

الداخلية العراقية: مقتل 43 عنصرا من داعش بقصف جوي في القائم والأنبار

09:17 م السبت 30 سبتمبر 2017

الداخلية العراقية: مقتل 43 عنصرا من داعش بقصف جوي في القائم والأنبار

ارشيفية

بغداد - (أ ش أ)

أعلنت قوات الاستخبارات العراقية "خلية الصقور الاستخبارية" التابعة لوزارة الداخلية مقتل 43 عنصرا من تنظيم (داعش) الإرهابي، وإصابة آخرين بينهم عرب وأجانب بضربات جوية استهدفت اجتماعا لقيادات التنظيم في القائم وأهدافا أخرى غربي محافظة الأنبار.

وأوضحت الاستخبارات العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) مساء اليوم السبت- أن خلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة استهدفت خمسة مواقع مهمة لعصابات (داعش) الإرهابية غرب الأنبار بواسطة قيادة القوة الجوية، وأكدت استهداف اجتماع لقيادات داعش الإرهابية في قضاء (القائم) ناحية الجزيرة، ما أسفر عن مقتل 20 وجرح آخرين من التنظيم.

وأفادت بأن ضربة جوية أدت إلى تدمير موقع للانتحاريين في منطقة (القائم) أدت إلى مقتل 11 من إرهابيي (داعش) وإصابة آخرين، إلى جانب تدمير معمل تفخيخ تابع لما يسمى (ولاية بغداد) أعقبته عدة انفجارات نجمت عن السيارات المفخخة الموجودة في الموقع.

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