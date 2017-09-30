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الأمم المتحدة تدعو لاحترام وحدة العراق

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تدعو لاحترام وحدة العراق

09:16 م السبت 30 سبتمبر 2017

الأمم المتحدة تدعو لاحترام وحدة العراق

(مصراوى):

أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق أنها تعمل لصالح الشعب العراقي، بما في ذلك الشعب في إقليم كردستان العراق.

كما قال المتحدث الرسمي ستيفان دو جاريك إن المنظمة الأممية تقدم دائما المساعدة لجميع الأطراف إذا كانوا بحاجة للمساعدة.

وبحسب ما قال دو جاريك، في مؤتمره الصحفي اليومي، فإن الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش، قد أكد ذلك لوزير الخارجية العراقي في اجتماعه أمس، وكذلك في اتصالاته المستمرة مع القيادات في بغداد وأربيل، التي أضاف فيها أنه جاهز للمساعدة إذا طلب الجانبان ذلك.

وأضاف دو جاريك: "أننا نحترم وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية. وفي هذا الصدد، فإننا على دراية كاملة بنهج حكومة العراق. ونقدر أيضا أن حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان العراق تعهدتا ببذل قصارى جهدهما لحماية شعب العراق، بما في ذلك شعب كردستان، ودعم مصالحه وعدم السماح لأي تصعيد أو انتهاكات لرفاهه. كما لاحظنا أن الجانبين طالبا بالهدوء وضبط النفس. ونحن ننضم إليهما في تلك الدعوة.

يذكر أن وزارة النقل العراقية أعلنت رسميا اليوم عن وقف رحلات الطيران الدولي رسميا من وإلى مطاري إقليم كردستان، بدءا من اليوم، وحتى تسليم إدارة المطارين إلى سلطة الاتحادية.

وأجرى إقليم كردستان في 25 سبتمبر الجاري، استفتاء لاقى رفضا واسعا من بغداد وأطراف إقليمية ودولية، ووفقاً لنتائج التصويت، التي أعلنتها المفوضية العليا للاستفتاء، فقد فاقت نسبة التأييد الـ90 %.

وأمهلت الحكومة العراقية في بغداد قادة الإقليم في كردستان 3 أيام بدأت في الثلاثاء الماضي وتنتهي اليوم الجمعة، ليسلم الإقليم إدارة مطاري السليمانية وأربيل إلى الحكومة الاتحادية، قبل فرض حظر جوي دولي على المطارين.

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مصراوي Masrawy

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