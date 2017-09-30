أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الصحة: تنفيذ دورات تدريبية لرفع وعي الواعظات بالقضية السكانية بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: تنفيذ دورات تدريبية لرفع وعي الواعظات بالقضية السكانية بسوهاج

09:08 م السبت 30 سبتمبر 2017

الصحة: تنفيذ دورات تدريبية لرفع وعي الواعظات بالقضية السكانية بسوهاج

دورات تدريبية لرفع وعي الواعظات بالقضية السكانية ب

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المجلس القومي للسكان، عن تنفيذ أولى الدورات التي تختص برفع وعي الواعظات والداعيات تجاه القضايا السكانية وإدماجها في الخطاب الديني وذلك بمحافظة سوهاج بمشاركة 32 داعية وواعظة إسلامية ومسيحية من كافة مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، في بيان اليوم السبت، أن هذه الدورات تختص ببرامج للتوعية السكانية للواعظات والداعيات بمحافظة سوهاج خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل ، في إطار تطبيق الاستراتيجية السكانية 2030 للحد من الزيادة السكانية.

وأضاف أنه سيتبع هذه الدورة برامج تدريبية مماثلة بمحافظة بني سويف خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر القادم تحت رعاية وزير الصحة، لافتا إلى أنه من المقرر حضور نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات السكان والبحوث ورجال الدين.

بدوره، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الرسائل التي ستتضمنها الدورات هى خطورة القضية السكانية في إلتهام كل جهود التنمية المستدامة للدولة بما لا يتعارض مع صحيح الدين، مشيرا إلى أن الرسائل تهدف إلى رفع الوعي السكاني في مجالات السكان والتنمية والصحة الإنجابية لدى الواعظات والداعيات من الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية.

وأشار مجاهد، إلى أن ثقافة تنظيم الأسرة يجب أن تكون عامة للغني والفقير على السواء، ومستمرة غير مرتبطة بوقت، ولا تقع مسئوليتها على عاتق جهة بعينها هى وزارة الصحة فقط وإنما مسئولية جميع مؤسسات الدولة .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة عن عطر "ريلاكس" القاتل: غير مسجل.. ولم نجده بالأسواق

    أخبار

  • ​"القومي للسكان": نُعد قانونًا لتجريم الزواج المبكر.. ونواجه مشكلات

    أخبار

  • "مصالحات الأزهر" تنهي خلافًا ثأرياً دام 30 عامًا بين عائلتين بسوهاج..

    أخبار

  • وزير الصحة يوافق على تكليف جميع الصيادلة خريجي دفعتي 2016 و2017

    أخبار

إعلان

a814e6b1f5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية