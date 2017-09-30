الصحة: تنفيذ دورات تدريبية لرفع وعي الواعظات بالقضية السكانية بسوهاج

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المجلس القومي للسكان، عن تنفيذ أولى الدورات التي تختص برفع وعي الواعظات والداعيات تجاه القضايا السكانية وإدماجها في الخطاب الديني وذلك بمحافظة سوهاج بمشاركة 32 داعية وواعظة إسلامية ومسيحية من كافة مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، في بيان اليوم السبت، أن هذه الدورات تختص ببرامج للتوعية السكانية للواعظات والداعيات بمحافظة سوهاج خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل ، في إطار تطبيق الاستراتيجية السكانية 2030 للحد من الزيادة السكانية.

وأضاف أنه سيتبع هذه الدورة برامج تدريبية مماثلة بمحافظة بني سويف خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر القادم تحت رعاية وزير الصحة، لافتا إلى أنه من المقرر حضور نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات السكان والبحوث ورجال الدين.

بدوره، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الرسائل التي ستتضمنها الدورات هى خطورة القضية السكانية في إلتهام كل جهود التنمية المستدامة للدولة بما لا يتعارض مع صحيح الدين، مشيرا إلى أن الرسائل تهدف إلى رفع الوعي السكاني في مجالات السكان والتنمية والصحة الإنجابية لدى الواعظات والداعيات من الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية.

وأشار مجاهد، إلى أن ثقافة تنظيم الأسرة يجب أن تكون عامة للغني والفقير على السواء، ومستمرة غير مرتبطة بوقت، ولا تقع مسئوليتها على عاتق جهة بعينها هى وزارة الصحة فقط وإنما مسئولية جميع مؤسسات الدولة .