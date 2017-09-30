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بعد الاعتداء عليه.. "برنس جامعة دمنهور": أنا مش ملحد وبطلت أتصور مع بنات (فيديو)

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مصراوي Masrawy

بعد الاعتداء عليه.. "برنس جامعة دمنهور": أنا مش ملحد وبطلت أتصور مع بنات ()

09:04 م السبت 30 سبتمبر 2017

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البحيرة - أحمد نصرة:

بعدما تلقى علقة ساخنة على يد زملائه بجامعة دمنهور، خرج الطالب مصطفى ياسر، الشهير بالبرنس في بث مباشر على صفحته الشخصية، ليدفع عن نفسه صفة الإلحاد التي اتهمه بها البعض.

وقال البرنس: "ربنا تاب عليا وبطلت أتصور مع بنات.. البنات والشهرة ودوني في داهية، بس أنا عمري ما كنت ملحد، أنا مسلم وموحد بربنا".

وأضاف: "عبارات الإلحاد اللي كانت مكتوبة على صوري مع البنات مش أنا اللي كاتبها، دي بنت بتحبني هي اللي كتبتها وأنا ماليش ذنب فيها، أنا كنت بدور على الشهرة وبتصور مع البنات علشان كده بس خلاص ربنا تاب عليا".

واستطرد البرنس: "حلقت شعري علشان أصلي وأتغير وأبدأ حياة جديدة نضيفة وربنا يتقبل مني".

وحرص البرنس على قراءة آيات من القرآن الكريم خلال البث المباشر لإثبات عدم إلحاده، وطالب متابعيه بتصديقه لأنه واجه مشكلات عديدة بسبب إلصاق هذه الصفة به، كما نشر صور له وهو يرتدي الجلباب ممسكًا بمسبحة في يده".

وكان عدد من طلاب جامعة دمنهور اعتدوا بالضرب على "البرنس" بعد انتشار صور له في أوضاع غير لائقة مع فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بعبارات تأليه له على ألسنتهن.

من جانبه، قرر الدكتور عبيد صالح‏ رئيس جامعة دمنهور‏، إحالة أطراف المشاجرة الطلابية التي شهدها حرم الجامعة للتحقيق، مع الكشف عن قوى الطالب العقلية بعد الإطلاع على العبارات الإلحادية المكتوبة على الصور المنشورة له، وكذا استدعاء ولي أمره لمناقشته في الأمر.

وأشار رئيس الجامعة إلى انتظاره نتائج التحقيق، مضيفًا أنه بناء على تلك النتائج سيصدر العقوبة المناسبة.

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