6 سيارات إطفاء تخمد حريقا في مصنع "شحوم" بالصف

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل بمصنع لإنتاج الشحوم بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، اليوم السبت.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيز بـ6 سيارات إطفاء، وتمكن رجال ادفاع المدني من محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق.

ولم يسفر الحريق عن إصابات، وكشفت المعاينة الأولية أن مصدر الحريق تنك خاص بالمصنع، وتم منع خطر امتداد ألسنة النيران إلى الباقي المجاورات.

انتدب رجال المعمل الجنائي للفحص وكشف ملابسات الحريق، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.