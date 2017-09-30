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في أول ظهور رسمي لها.. هكذا غازلت قنصل أمريكا مشاعر المصريين!

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مصراوي Masrawy

في أول ظهور رسمي لها.. هكذا غازلت قنصل أمريكا مشاعر المصريين!

08:46 م السبت 30 سبتمبر 2017

في أول ظهور رسمي لها.. هكذا غازلت قنصل أمريكا مشاعر المصريين!

قنصل أمريكا

الإسكندرية - محمد البدري:

غازلت القنصل العام الأمريكي الجديد في الإسكندرية، نانسي كوربت، الشعب المصري، في أول ظهور رسمي لها بعد توليها منصبها خلفًا لستيفن فيكن، بالتركيز على جوانب من الثقافة المصرية.

وقالت كوربت، في كلمتها بحفل استقبالها الذي أقامته القنصلية الأمريكية في الإسكندرية، مساء اليوم السبت: "زرت من قبل وعدت لها مرة أخرى لأن من يشرب من ماء النيل يرجع له ثانية كما يقول المصريون".

وأضافت كوربت: "خلال تواجدي في مصر تعرفت على اكتشافات مدهشة خاصة بالثقافة المصرية، ومنها بعض الأطعمة مثل الفول والطعمية وبعض الحلويات الشرقية ذات النكهات المصرية".

كما أشارت إلى إعجابها بالموسيقى والفنون المصرية، قائلة إن مطربتها المفضلة هي . ولفتت إلى أنها كانت تشغل منصب القنصل العام في هامبورج بألمانيا، وترى أنها محظوظة لكون انتقالها جاء إلى مدينة الإسكندرية التي تمتلك أحد أعرق موانئ البحر الأبيض المتوسط.

وثمنت كوربت أوجه التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن سبل التعاون امتدت لمختلف المجالات ومنها في التعليم وريادة الأعمال والعلوم والتجارة.

وأشار إلى أن التعاون العسكري بين البلدين كان له نصيب كبير من الاهتمام، الذي تكلل مؤخرًا بعودة مناورات النجم الساطع التي أقيمت قبل أيام على أرض مصر في قاعدة محمد نجيب العسكرية، وشارك بها عشرات الجنود الأمريكيين جنبًا إلى جنب مع الجنود المصريين، في تدريبات مشتركة جرت على مدار ١٠ أيام.

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