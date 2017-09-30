مانشستر سيتي يقهر تشيلسي في ستامفورد بريديج (فيديو)

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تغلب مانشستر سيتي على مضيفه تشيلسي، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مباريات الجولة الـ7 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف اللقاء الوحيد البلجيكي كيفين دي بروين، في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وفشل أصحاب الأرض في ادراك التعادل لينتهي اللقاء بنتيجة 1/0.

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بهذه النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب البريميرليج بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 13 نقطة في المركز الرابع.