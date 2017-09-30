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الأهلي بالأزرق أمام النجم الساحلي

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الأهلي بالأزرق أمام النجم الساحلي الأهلي بالأزرق أمام النجم الساحلي

التحرير

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أسفر الاجتماع الفني الذي عقد اليوم، السبت، بمدينة سوسة عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لزي أزرق كامل في مباراة الغد أمام النجم الساحلي، بينما يرتدي شريف إكرامي قميصًا وشورت رماديًا.

وفي المقابل يرتدي فريق النجم الساحلي في المباراة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي حارس الفريق التونسي قميصًا وشورت أخضر.

وتم الاتفاق على وقت حضور الفريقين إلى ملعب المباراة، وكل الأمور التنظيمية التي تتعلق بمواجهة الغد.

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وكان الاجتماع قد حضره من جانب الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، والكابتن سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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