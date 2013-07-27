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استمرار فعالية دعم الجيش بالشرقية.. والأهالى "يا سيسى أمرك يا سيسى"

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استمرار فعالية دعم الجيش بالشرقية.. والأهالى "يا سيسى أمرك يا سيسى" استمرار فعالية دعم الجيش بالشرقية.. والأهالى "يا سيسى أمرك يا سيسى"

تناول الآلاف من أبناء محافظة الشرقية، فجر اليوم السبت، وجبة السحور أمام ديوان عام مبنى المحافظة، وذلك استمراراً فى فعاليات مليونة ضد الإرهاب ودعم الجيش المصرى وتفويضه للتصدى للإرهاب والعنف فى الشارع المصرى.

ومن جانبه، قال ماجد دياب، رجل أعمال بالشرقية لـ"اليوم السابع"، إن ما شهدته الميادين العامة بمختلف الجمهورية لن يتكرر، ويعتبر انتصاراً جديداً للشعب المصرى الذى يقف بجوار جيشه للعلاقة القديمة بين الجيش والشعب منذ أيام الملك مينا، وأضاف أن نزول المرأة الشرقاوية للتظاهر شىء جديد ولم تعهده من قبل، وذلك ينظر بعهد جديد فى تاريخ .

فيما قال منصور الشترى، أمين الحزب الناصرى بالمحافظة، ومنسق فعاليات 30 يونيو، إن خروج الشعب المصرى اليوم تلبية لنداء القوات المسلحة يأتى من خلال العلاقة التاريخية بين الشعب والجيش.

وأضاف أمين الحزب الناصرى، لقد خرج المصريون اليوم ليؤكدوا أن مصر دولة واحدة وشعب واحد رغم محاولات جماعة الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسى التى حاولت إسقاط الدولة المصرية وتفتيتها إلى كيانات صغيرة طبقاً لمؤامرات خارجية يقودها العدو الصهيونى الأمريكى.

يأتى هذا فيما قال حنان الغزاوى، نائب رئيس تحرير مجلة حريتى، أن أكبر نجاح حققته ثورة 30 يونيو هو نزول المرأة للشارع والوقوف بجوار الرجال بالميادين وخاصة السيدات الريفيات بالقرى، وأن المرأة المصرية لن تسمح بسلب حقوقها مرة أخرى، موضحة أن نزول الشعب اليوم لدعم الجيش ليس جديداً على الشعب المصرى الذى دائماً يقف خلف موسسته العسكرية الشامخة التى انحازت إليه وحقق له رغباته فى إزاحة حكم الإخوان.

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