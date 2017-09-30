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صدمة تهز واشنطن.. زوج نجلة ترامب «أنثى».. وأول رد فعل منه على الأزمة

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صدمة تهز واشنطن.. زوج نجلة ترامب «أنثى».. وأول رد فعل منه على الأزمة صدمة تهز واشنطن.. زوج نجلة ترامب «أنثى».. وأول رد فعل منه على الأزمة

كشفت مواقع أمريكية عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قالت إن نوع جنس جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد وزوج نجلته إيفانكا ورد خطأً في سجلات مجلس الانتخابات.

ووفقًا لما نشره موقع «Wired» الأميركي صورة تكشف عن سجل صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمن سجلات مجلس انتخابات ولاية نيويورك.

وسُجّل اسم جاريد كوشنر تحت جنس «أنثى» ضمن سجلات من يحق لهم التصويت، منذ عام 2009، بحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

 

وأوضحت «BBC» أنّ زوج إيفانكا لم يُعلّق على الموضوع، إلا أنّ هذا الخطأ يرجّح أن يكون زيّف معلوماته عن عمد، وذلك بقصد وضعه في موقف محرج وساخر أمام الرأي العام الأمريكي.

ووصفت الصحف الأمريكية الواقعة بالفضيحة المدوية، مشيرة إلى أن لو أن السجلات تم العبث بها فتلك فضيحة في حد ذاتها، فمن لديه السلطة للوصول لتلك السجلات – وفقًا لما وصفته صحيفة «يو إس إيه توداي» -.

وجدير بالذكر أن جاريد كوشنر أصبح من أبرز الشخصيات في البيت الأبيض بعد تولي دونالد ترامب حكم الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

المصدر : مباشر 24

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