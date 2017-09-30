بعد حكم الخلع.. مندوب مبيعات يتهم زوجته بالزنا بالجيزة
بعد حكم الخلع.. مندوب مبيعات يتهم زوجته بالزنا بالجيزة
08:26 م السبت 30 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
تقدم مندوب مبيعات ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة، اليوم السبت، يتهم زوجته بالزنا.
وقال الزوج في بلاغ، إنه كان يقيم رفقة زوجته بشقة سكنية منذ فترة قصيرة، وفوجئ بصدور حكم خلع ضده، وزواجها من آخر.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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