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جامعة اكسفورد تزيل صورة زعيمة ميانمار من مدخل إحدى كلياتها

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مصراوي Masrawy

جامعة اكسفورد تزيل صورة زعيمة ميانمار من مدخل إحدى كلياتها

08:07 م السبت 30 سبتمبر 2017

جامعة اكسفورد تزيل صورة زعيمة ميانمار من مدخل إحدى كلياتها

زعيمة ميانمار

لندن - (د ب أ)

أعلنت كلية سانت هيوز التابعة لجامعة أكسفورد البريطانية في بيان لها اليوم السبت أن الكلية، التى تعتبر "المؤسسة التعليمية الأم " لزعيمة ميانمار الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أون سان سو تشي، قد أزالت صورتها من مدخل الكلية.

ومع ذلك، قالت الكلية ، التي درست فيها سان سوتشى مستشارة الدولة فى ميانمار كطالبة جامعية، إن السبب في إزالة الصورة هو رغبة الكلية في عرض لوحة جديدة للفنان الياباني يوشيهيرو تاكادا.

وتعرضت سو تشي لانتقادات واسعة خلال الأسابيع القلية الماضية بسبب الحملة الأمنية التي شنها جيش ميانمار ضد سكان أقلية الروهينجا.

وأُجبر ما يقرب من 500 ألف شخص من أقلية الروهينجا المسلمة على الفرار إلى بنجلاديش المجاورة هرباً من الهجمات.

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