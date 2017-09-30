«الاقتصاد ومكافحة الفساد».. أبرز القوانين على أجندة الهيئات البرلمانية بدور الانعقاد الثالث

التحرير

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أكد عدد من الهيئات البرلمانية بمجلس النواب أن القوانين الخاصة بالاقتصاد ومكافحة الفساد، على رأس أولوياتها بدور الانعقاد الثالث للبرلمان، مشددين على ضرورة الانتهاء من القوانين الموجودة في اللجان النوعية وإقرارها سريعا.

«القوانين الخاصة بالاقتصاد»

يقول المتحدث باسم حزب الوفد، النائب محمد فؤاد، إن الهيئة البرلمانية للحزب ستنعقد الثلاثاء القادم لمناقشة الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أن الحزب سيناقش قانون الإجراءات الجنائية وقانون سحب الجنسية.

وأضاف فؤاد فى تصريح لـ«التحرير» أن هناك 3 أنواع من القوانين، الأولى تم تقديمها ولم تنته في اللجان مثل قانون الأحوال الشخصية، والثانية قوانين تم الانتهاء منها ولم تدرج في جدول الجلسة العامة، مثل قانون الموازنة وقانون الأوقاف، بالإضافة إلى تقديم حزمة من القوانين الجديدة الخاصة بالاقتصاد، مثل قانون الشركات وهيئة سوق المال، والقوانين المحفزة للاستثمار.

وتابع: «القوانين الموجودة حاليا داخل البرلمان سيكون لنا تعليق عليها، مثل قانون البناء وقانون التأمين الصحي»، مشيرا إلى أن الحزب سيخوض أيضا في الناحية الرقابية وسيستخدم أدواته الرقابية أمام الحكومة، لافتا إلى أهمية مناقشة الاستجوابات المقدمة ضد الحكومة، واستقبال الوزير في المجلس، لمناقشته وطرح رؤيته حول الموضوع.

«التأمين الصحي ومكافحة الفساد»

من جانبه قال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي بحزب المحافظين، إن الحزب وضع على أولويات أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، عددًا من القوانين أهمها «التأمين الصحي الشامل، وتعديل قانون المزايدات والمناقصات، وتعديل قانون الأزهر».

وأوضح حنتيش أن الحزب يجهز لمشروعات بقوانين أخرى خلال دور الانعقاد المقبل، وهي مشروع قانون إنشاء الإذاعات المحلية، وتعديل قوانين التعاونيات (الاستهلاكي والإنتاجي والزرعي والإسكاني)، وتعديل قانون حماية الملكية الفكرية لتوطين التكنولوجيا وتغيير الفكر التقليدي عن طريق زيادة دور الاستثمار التعاوني داخل الاقتصاد المصري، وقانون إنشاء مفوضية منع التمييز.

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وتابع: «إضافة إلى تعديلات قانون الإيجار القديم، وقانون تشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون حماية الثروة السمكية، وتشكيل كيان مكافحة الفساد؛ لكونه من القوانين المكملة والمفسرة لنصوص الدستور، وقانون رعاية أسر الشهداء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات».

«قانون أسر الشهداء»

بينما، قال أمين شؤون الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن سيد نور، إن الحزب يضع 6 قوانين هامة بشكل مبدئي على أجندته التشريعية، بجانب دعم الأجندة التشريعية لائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أن هناك موافقة مبدئية على قوانين تنظيم الإعلام الإلكتروني، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وتقنين أوضاع الاقتصاد وضمه إلى الاقتصاد الرسمي.

وأوضح نور فى تصريح لـ«التحرير» أن الحزب سيقدم تعديلات على قانون أسر الشهداء، بحيث يتم إعطاء استحقاقات تليق بأسر الشهداء، بجانب بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وقانون دعوى المستهلكين.

«أطفال الشوارع»

فى حين قال نائب رئيس حزب حماة الوطن، اللواء محمد الغباشي، إن الهيئة البرلمانية للحزب ستجتمع غدا الأحد لمناقشة الموضوعات المقرر طرحها في دور الانعقاد الثالث للمجلس، لافتا إلى أن الحزب يهتم بقوانين البناء على الأراضي الزراعية، و قوانين الايجارات، وتقنين أسلوب التصالح في المخالفات بحيث لا يكون أداة لتسلل الفساد.

وأضاف الغباشي، لـ«التحرير» نتمنى أن يكون هناك قانون يمنع الفساد ويعطى الدولة حقها، لافتا إلى أن قانون أطفال الشوارع الذى أعده الحزب بدور الانعقاد الثاني، سيضاف عليه عدة تعديلات ويعاد طرحه مرة أخرى في دور الانعقاد القادم.