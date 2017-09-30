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علي جمعة: معظم الملحدين لا ينكرون الإله.. لكنهم زعلانين منه

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علي جمعة: معظم الملحدين لا ينكرون الإله.. لكنهم زعلانين منه علي جمعة: معظم الملحدين لا ينكرون الإله.. لكنهم زعلانين منه

التحرير

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قالت الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الأبحاث التي أجريت على المحلدين أثبتت أن معظمهم لا ينكرون وجود الإله، موضحًا: «إنما هم زعلانين منه».

وأضاف جمعة، خلال لقائه مع برنامج «والله أعلم» المذاع عبر فضائية «سى بى سى»: «الشباب دي عاوزين يمشوا الكون بهواهم، فهم لا يدركون حكمة الله، يعترضون عليها، فهم بذلك يقعون في هذه الضلالة (الإلحاد)».

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وتابع: «الإلحاد بمعنى إنكار الله واحد في الألف، أما نسبة 12.5% اللى خرجنا بها من أبحاث الإلحاد بين الشباب، وجدنا أنهم لا ينكرون الإله وإنما زعلانين منه، وغاضبين».

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التحرير

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