علي جمعة: فرويد أصيب بـ«الهطل» في آخر أيامه

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن سيجموند فرويد، مؤسس علم التحليل النفسي أصيب بحالة نفسية في نهاية أيامه، وهذا الأمر لا يعرفه الكثيرين، واصفًا هذه الحالة بـ«الهطل».

وأوضح جمعة خلال لقائه مع برنامج «والله أعلم» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»: «فرويد حصله حالة نفسيه في آخر حياته وده شيء ناس كتير متاخدش بالها منه، فسكرتيرته ألفت عنه كتابا قالت إنه في آخر حياته حصله شيء من الهطل، لدرجة أن قال في إحدى المرات إن كل تصرفات الإنسان مردّها لعبة التنس».

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وتعجب جمعة بقوله: «هي التنس موجودة في البشرية من ساعة آدم؟.. ده نوع من أنواع الهطل».