أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

علي جمعة: فرويد أصيب بـ«الهطل» في آخر أيامه

Google+ Print
علي جمعة: فرويد أصيب بـ«الهطل» في آخر أيامه علي جمعة: فرويد أصيب بـ«الهطل» في آخر أيامه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن سيجموند فرويد، مؤسس علم التحليل النفسي أصيب بحالة نفسية في نهاية أيامه، وهذا الأمر لا يعرفه الكثيرين، واصفًا هذه الحالة بـ«الهطل».

وأوضح جمعة خلال لقائه مع برنامج «والله أعلم» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»: «فرويد حصله حالة  نفسيه في آخر حياته وده شيء ناس كتير متاخدش بالها منه، فسكرتيرته ألفت عنه كتابا قالت إنه في آخر حياته حصله شيء من الهطل، لدرجة أن قال في إحدى المرات إن كل تصرفات الإنسان مردّها لعبة التنس». 

شاهد أيضا

 وتعجب جمعة بقوله: «هي التنس موجودة في البشرية من ساعة آدم؟.. ده نوع من أنواع الهطل». 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»