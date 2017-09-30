«صحة قنا»: الاشتباه في إصابة 7 أشخاص بحمى الضنك

التحرير

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اشتبهت مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا في إصابة 7 أشخاص بحمى «الضنك» بعد عودتهم من محافظة البحر الأحمر.

وقال مصدر طبي في تصريحات لـ"التحرير"، اليوم السبت، إن مديرية الصحة اشتبهت في إصابة 7 أشخاص قادمين من محافظة البحر الأحمر إلى محافظة قنا بحمى الضنك.

وأضاف المصدر أنه تم وضع المصابين في مستشفى حميات قنا، فضلًا عن أخذ عينات منهم لتحليلها في معامل مختصة، لكشف إصابتهم بالمرض من عدمه.

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وانتشرت حمى الضنك خلال الأيام القليلة الماضية فى مدن البحر الأحمر خاصة مدينة القصير، ووصلت أيضا لقنا، حيث عانى مسن منها ونقل إلى المستشفى على إثرها.

وتشمل الأعراض التى تبدأ عادة من أربعة إلى ستة أيام بعد العدوى وتستمر لمدة تصل إلى 10 أيام ارتفاع فى درجة الحرارة والصداع الشديد وألم خلف العينين وآلام المفاصل والعضلات الشديدة وإعياء وغثيان وقيء والطفح الجلدى الذى يظهر بعد يومين إلى خمسة أيام من ظهور الحمى ونزيف معتدل مثل نزيف الأنف واللثة أو كدمات سهلة.

