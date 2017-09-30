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وزير البيئة لمصراوي: منحة من صندوق "المناخ الأخصر" لحماية الشواطئ

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مصراوي Masrawy

وزير البيئة لمصراوي: منحة من صندوق "المناخ الأخصر" لحماية الشواطئ

07:48 م السبت 30 سبتمبر 2017

الدكتور خالد فهمي

كتبت - مادي غيث:
أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، موافقة صندوق المناخ الأخضر على مشروع للحفاظ على الشواطئ وحمايتها، وتمويله بمنحة قدرها ٣٢ مليون دولار.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن هذا المشروع يرفع نصيب من إجمالي الشريحة الأولى من موارد الصندوق إلى ٣٨٩ مليون دولار منهم: ٣٢ مليون لمشروع خاص بوزارة الري، و٣٥٧ مليون دولار لمشروعين لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة في مشروعات كفاءة استخدام الطاقة ونشر استخدام الطاقات المتجددة.

وأشار وزير البيئة، إلى أنه تم تحويل الدفعة الأولى من مشروعات الطاقة وقدرها ٦٠ مليون دولار للبنك الأوروبي للإنماء وإعادة التعمير.

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