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البدري يجيب.. هل أساء لجماهير الترجي ؟

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البدري يجيب.. هل أساء لجماهير الترجي ؟ البدري يجيب.. هل أساء لجماهير الترجي ؟

التحرير

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نفى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بشدة أية إساءة من جانبه للجماهير التونسية، وتحديدًا جماهير الترجي التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الثمانية السبت الماضي على ملعب الأخير برادس.

وشدد البدري على احترامه لجميع الجماهير التونسية، مشيرًا إلى أن البعض حاول أن يسيء لهذه الصورة من خلال استغلال بعض الأجواء العصبية من قبل الجماهير والتي انتهت بنهاية مباراة الترجي التونسي.

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و أكد البدري أن احترامه وشعوره بالترحاب من الجماهير التونسية حتى بعد مباراة الترجي كان وراء قراره بالبقاء في تونس لفترة أخرى حتى مباراة النجم الساحلي. 

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ، الأحد، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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