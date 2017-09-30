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المقاصة يواصل السقوط.. ويخسر من الداخلية في الدوري المصري

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المقاصة يواصل السقوط.. ويخسر من الداخلية في الدوري المصري المقاصة يواصل السقوط.. ويخسر من الداخلية في الدوري المصري

التحرير

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فاز فريق الداخلية على نظيره المقاصة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح الدخلية التسجيل في الدقيقة 45، من ركلة جزاء أحرزها محمد شعبان زيكا ليعلن عن تقدم فريقه، وعزز الداخلية تقدمه بهدفًا آخر في الدقيقة 53، قبل أن يسجل الشحات هدفًا شرفيًا للمقاصة، وينتهي اللقاء بتلك النتيجة.

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وبهذة النتيجة يرتفع رصيد الداخلية إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر، ويتجمد رصيد المقاصة عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

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